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Арум назвал наследника Ломаченко в легком весе

Звездный промоутер быстро нашел замену бывшему чемпиону.
Вчера, 20:58       Автор: Антон Федорцив
Кейшон Дэвис / Getty Images
Кейшон Дэвис / Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум поразмыслил о новом доминаторе легкого дивизиона. Им должен стать американец Кейшон Дэвис, сообщает FightHype.

"Накануне завершил карьеру один из моих великих бойцов – Василий Ломаченко. Я считаю его наследником Кейшона Дэвиса. С нетерпением жду, что будет дальше в ближайшие несколько лет", – заявил промоутер.

В настоящее время представитель США контролирует чемпионский пояс WBO. Ломаченко же освободил титулы IBF и IBO в легком весе. Пояса WBC и WBA принадлежат американцам – Шакуру Стивенсону и Джервонти Дэвису соответственно.

К слову, ранее Теофимо Лопес объяснил отказ от поединка против Девина Хэйни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Кейшон Дэвис

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