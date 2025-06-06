Арум назвал наследника Ломаченко в легком весе

Глава Top Rank Боб Арум поразмыслил о новом доминаторе легкого дивизиона. Им должен стать американец Кейшон Дэвис, сообщает FightHype.

"Накануне завершил карьеру один из моих великих бойцов – Василий Ломаченко. Я считаю его наследником Кейшона Дэвиса. С нетерпением жду, что будет дальше в ближайшие несколько лет", – заявил промоутер.

В настоящее время представитель США контролирует чемпионский пояс WBO. Ломаченко же освободил титулы IBF и IBO в легком весе. Пояса WBC и WBA принадлежат американцам – Шакуру Стивенсону и Джервонти Дэвису соответственно.

К слову, ранее Теофимо Лопес объяснил отказ от поединка против Девина Хэйни.

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