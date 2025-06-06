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Теофимо Лопес назвал причину, почему отказался от боя с Хэйни

Американец раскритиковал Девина.
Сегодня, 14:10       Автор: Митя Шитко
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес признал, что проводил переговоры с Девином Хэйни.

Американец заявил, что не стал драться с соотечественником, ведь его хотели поставить в невыгодные условия.

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"Наши интересы не были учтены в контракте. Я не поеду в Саудовскую Аравию, не зная что произойдет. Это играет на руку только Хэйни. Им плевать на поражение. Им нужны деньги, и они придумают, как подать иск против меня.

Выйди и выбрасывай удары, а не просто передвигайся по рингу все 12 раундов. Я вырос на других стилях ведения боя. То, как дерется Хэйни, - это не бокс. Им следует устроить бой Роландо Ромеро с Хэйни", - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Ломаченко объявил об окончании карьеры.

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