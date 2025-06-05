Ломаченко объявил об окончании карьеры

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил об окончании профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам спортсмена, он благодарен Господу за все победы и неудачи, как в жизни, так и на ринге.

"В жизни каждого атлета бывает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день сегодняшний. В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа нашего, Иисуса Христа, за все, что он для меня сделал, и вел маленького тщеславного парня своим путем, который показал, что признание, история, легендарность - это не все, что имеет значение в жизни. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что под конец профессионального пути пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а победить ветхого человека и в конце получить свою награду».

На протяжении своего карьерного пути Василий становился чемпионом Олимпиады и чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO, во втором полулегком весе по версии WBO и в легком весе по версии WBA и WBO.

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