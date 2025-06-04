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Пакьяо назвал причину, почему вернулся в бокс для боя с Барриосом

Филиппинец получит титульный поединок.
Сегодня, 14:11       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший -чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо высказался о поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

По словам филиппинца, ему стало скучно без бокса.

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"Я вернулся, ведь соскучился по боксу. Тем более в этой ситуации, когда ты даешь интервью, участвуешь в пресс-конференциях, проводишь тренировочные лагеря - я скучаю по этому. 

Мое тело отдыхало четыре года. Я провел в боксе 30 лет, поэтому для моего тела было здорово отдохнуть. Теперь я вернулся. Я взбудоражен шансом подарить фанатам хороший бой", - сказал Пакьяо для Boxing Scene.

Поединок Пакьяо с Барриосом состоится 19 июля в Лас-Вегасе.

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