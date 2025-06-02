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"Моя новая глава": Гвоздик назвал дату следующего боя

Украинец хочет провести три поединка до конца года.
Вчера, 19:55       Автор: Митя Шитко
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший украинский чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) рассказал о своем будущем.

По словам боксера, он доволен своей победой над американцем Энтони Голлавеем (9-8-3, 7 КО).

"Я доволен своей победой над Голлавеем. Он не является топ-соперником, но он прошел полную дистанцию с неплохими проспектами и бился в более высоких весовых категориях.

Мой план на этот год - быть максимально активным. Я планирую снова выйти на ринг 28 июня в андеркарде боя Хильберто Рамиреса (против Дортикоса - прим.). После этого провести бой в андеркарде другого поединка Рамиреса, а затем, возможно, большой бой до конца года".

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Гвоздик заявил, что хочет и готов к тому, чтобы стать чемпионом мира.

"Сейчас я более мотивирован и сосредоточен, чем когда-либо, на том, чтобы восстановить свою позицию на вершине мирового бокса. Это новая глава в моей боксерской карьере. Я готов снова стать чемпионом мира", - приводит слова Александра Boxing News 24.

Напомним, что Гвоздик в ночь на 20 апреля нокаутировал Голлавея в третьем раунде.

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