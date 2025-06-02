"Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева

Бывший украинский чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) прокомментировал поражение от россиянина Артура Бетербиева (21-1, 20 КО).

По словам украинца, ему не удалось справиться, ведь провалил свою подготовку.

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"Он сделал то, что делал с 99 процентами своих оппонентов - сломал меня. Он был сильнее и в лучших кондициях, чем я.

Во второй половине боя у меня закончились силы, в основном из-за его неустанного прессинга", - приводит слова Гвоздика Boxing News 24/7.

Бой между Гвоздиком и Бетербиевым прошел в октябре 2019 года. Артур победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

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