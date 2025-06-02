Паркер назвал возможного соперника на следующий бой

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своем следующем сопернике.

Новозеландец понимает, что не получит титульный бой, однако хотел бы провести поединок с авторитетным оппонентом.

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"В данный момент пояса заняты. Титулы принадлежат Усику и Дюбуа. Кто бы ни победил, непонятно, есть ли у них в контракте пункт о реванше.

Было бы здорово подраться с кем угодно. Дерек Чисора нацелен на свой 50-й бой, и я не уверен, будет ли он драться за титул. Я знаю, что победил его дважды, но в моей карьере никогда не было трилогии, а Дерек всегда дает бой. Это был бы хороший поединок, чтобы оставаться активным.

Также есть Диллиан Уайт. Фабио Уордли подерется с Джастисом Хуни на этих выходных. Есть много вариантов. Знаю, что Мартин Баколе хочет реванш. Я подерусь с любым. Как я сказал, если больше не будет с кем биться, то Дерек Чисора всегда готов", - сказал Паркер для Ring Magazine.

Ранее сообщалось, что Паркер изъявил желание подраться в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.

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