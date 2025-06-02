Паркер изъявил желание подраться в андеркарде реванша Усик - Дюбуа

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал, что хочет вскоре провести поединок.

Новозеландец рассчитывает на то, что сможет подраться в андеркарде реванша Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

Читай также: "Мог бы нокаутировать": Известный промоутер предположил, кто способен остановить Усика

"Я хочу подраться как можно скорее. Я знаю, что Усик и Дюбуа дерутся 19 июля.

Я бы хотел выступить вскоре после этого или было бы отлично, если бы я мог провести бой в том же карде. Об этом упоминали в Queensberry, так что это было бы здорово", - приводит слова Паркера Ring Magazine.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!