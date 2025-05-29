"Мог бы нокаутировать": Известный промоутер предположил, кто способен остановить Усика
Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о своем соотечественнике проспекте супертяжелого дивизиона Мозесе Итауме.
По словам функционера, 20-летний боксер смог бы одолеть обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.
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"Я думаю, Итаума может нанести определенный вред любому в супертяжелом дивизионе, кого бы он поймал и нанес удар.
Если бы он поймал Усика, то мог бы его нокаутировать. Я в целом в это верю. Но ему нужно еще несколько боев и немного больше прогресса. Итаума делает то, что должен делать, и делает это правильно", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.
Ранее промоутер рассказал, когда Итаума проведет свой следующий бой.
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