"Мог бы нокаутировать": Известный промоутер предположил, кто способен остановить Усика

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о своем соотечественнике проспекте супертяжелого дивизиона Мозесе Итауме.

По словам функционера, 20-летний боксер смог бы одолеть обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

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"Я думаю, Итаума может нанести определенный вред любому в супертяжелом дивизионе, кого бы он поймал и нанес удар.

Если бы он поймал Усика, то мог бы его нокаутировать. Я в целом в это верю. Но ему нужно еще несколько боев и немного больше прогресса. Итаума делает то, что должен делать, и делает это правильно", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер рассказал, когда Итаума проведет свой следующий бой.

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