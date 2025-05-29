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"Мог бы нокаутировать": Известный промоутер предположил, кто способен остановить Усика

Фрэнк Уоррен назвал супертяжеловеса, которому по силам справиться с украинским чемпионом.
29 мая, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о своем соотечественнике проспекте супертяжелого дивизиона Мозесе Итауме.

По словам функционера, 20-летний боксер смог бы одолеть обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

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"Я думаю, Итаума может нанести определенный вред любому в супертяжелом дивизионе, кого бы он поймал и нанес удар.

Если бы он поймал Усика, то мог бы его нокаутировать. Я в целом в это верю. Но ему нужно еще несколько боев и немного больше прогресса. Итаума делает то, что должен делать, и делает это правильно", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер рассказал, когда Итаума проведет свой следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

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