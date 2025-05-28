Итаума объяснил, почему не побил рекорд Майка Тайсона

Боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 KO) признал, что не смог побить рекорд Майка Тайсона.

Итаума рассказал, что у него не было щшанса стать самым молодым чемпионом в хэвивейте.

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"Когда я стал профессионалом, я стремился побить этот рекорд. Теперь, когда этот рекорд не побит, я просто стараюсь не торопиться. В первые два месяца моей профессиональной карьеры я понял, что эта цель недостижима. Я был наивен, когда говорил это.

Я сказал это до того, как стал профессионалом. Я не осознавал, насколько мало ты можешь контролировать в боксе. С того момента, как я стал профессионалом, чемпионами мира были Даниэль Дюбуа, Александр Усик и Тайсон Фьюри. За два года я ни за что не смог бы поставить себя в такое положение, чтобы драться с ними", - приводит слова Итаумы Boxing News 24/7.

Напомним, Майк Тайсон стал чемпионом мира в 20 лет и 144 дня. Итауме 28 декабря прошлого года исполнилось 20 лет.

На прошедших выходных Мозес нокаутировал 41-летнего Майка Балогана во втором раунде.

Ранее промоутер рассказал, когда Итаума проведет свой следующий бой.

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