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"Усика, кроме меня, никто не победит": Баколе оценил шансы Дюбуа в бою с украинцем

Мартин сделал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.
Сегодня, 10:20       Автор: Митя Шитко
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) высказался про второй бой между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Баколе заявил, что Усик является непобежденным боксером, однако победить украинца сможет только он.

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"Усика, кроме меня, никто не победит. Думаю, Деонтей Уайлдер - уже все, завершился. Усик - это боксер до мозга костей: боксерское мышление, боксерское движение. Не думаю, что кто-то сейчас сможет его остановить, кроме Мартина Баколе.

Я знаю, почему так говорю, потому что учился боксу у своего брата-левши, я знаю, как останавливать соперника и перекрывать ему ринг. Но Даниэль Дюбуа этого не умеет", - приводит слова Баколе Seconds Out.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет 19 июля. 

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