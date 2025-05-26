iSport.ua
Русский Українська

Баколе ответил, готов ли принять бой с Итаумой

Конголезец поделился мнением о возможном поединке с первым номером WBO.
Вчера, 09:54       Автор: Игорь Мищук
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе высказался о потенциальном бое против Мозеса Итаумы, который назвал его как возможного соперника после победы над Майком Балогуном.

По словам боксера, пока он не думает о поединке с британским проспектом.

Читай также: "Он крепкий боец": Итаума назвал потенциального соперника после победы над Балогуном

"Итаума выступил хорошо, но он дрался против мешка. Они должны устроить ему проверку на высоком уровне, потому что Мозес не может вызывать Мартина Баколе после боя с таким мешком. Ему нужно подраться с качественной оппозицией. Он должен проверить себя и понять, хочет ли он быть чемпионом мира.

Итаума говорит то, что думает. Я не вызывал его и даже не знаю, кто он. Я думаю о большом бое. Я говорю о том, чтобы получить соперника из топ-6. Не знаю, входит ли Итаума в топ-10 или топ-20. Он боец и делает то, что делает. Он говорит то, что думает", - сказал Баколе в комментарии Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после победы над Балогуном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мартин Баколе Мозес Итаума

Статьи по теме

"Он крепкий боец": Итаума назвал потенциального соперника после победы над Балогуном "Он крепкий боец": Итаума назвал потенциального соперника после победы над Балогуном
Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после эффектной победы над Балогуном Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после эффектной победы над Балогуном
Итаума одержал яркую победу нокаутом, быстро расправившись с соперником Итаума одержал яркую победу нокаутом, быстро расправившись с соперником
"Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram "Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram

Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
просмотров

Последние новости

Другие страны00:25
"Эта часть закончена": Роналду оставил загадочное сообщение в Instagram
Вчера, 23:51
Европа23:51
Гайденгайм удержался в Бундеслиге благодаря позднему голу
Другие страны23:33
Роналду во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
Сборные23:11
Легенда европейской сборной завершил карьеру в национальной команде
Европа22:39
Полиция задержала человека, который въехал в толпу фанатов Ливерпуля
Европа21:59
"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии
Европа21:20
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Европа20:59
Забарный попал в команду последнего тура АПЛ
Европа20:35
"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства
Европа19:59
Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK