Баколе ответил, готов ли принять бой с Итаумой

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе высказался о потенциальном бое против Мозеса Итаумы, который назвал его как возможного соперника после победы над Майком Балогуном.

По словам боксера, пока он не думает о поединке с британским проспектом.

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"Итаума выступил хорошо, но он дрался против мешка. Они должны устроить ему проверку на высоком уровне, потому что Мозес не может вызывать Мартина Баколе после боя с таким мешком. Ему нужно подраться с качественной оппозицией. Он должен проверить себя и понять, хочет ли он быть чемпионом мира.

Итаума говорит то, что думает. Я не вызывал его и даже не знаю, кто он. Я думаю о большом бое. Я говорю о том, чтобы получить соперника из топ-6. Не знаю, входит ли Итаума в топ-10 или топ-20. Он боец и делает то, что делает. Он говорит то, что думает", - сказал Баколе в комментарии Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после победы над Балогуном.

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