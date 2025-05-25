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"Он крепкий боец": Итаума назвал потенциального соперника после победы над Балогуном

Британский супертяжеловес поделился дальнейшими планами.
25 мая, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума после быстрой досрочной победы над Майком Балогуном высказался о своем будущем.

По словам боксер, он мог бы встретиться в ринге с конголезцем Мартином Баколе.

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"Единственный способ увеличить количество раундов в моих боях - это повышать уровень конкуренции, но делать это нужно правильно. Надо поступать разумно.

Я мог бы победить Мартина Баколе, но он все равно очень крепкий боец. Во всех аспектах. И мне обязательно придется уехать в Америку на каком-то этапе моей карьеры", - сказал Итаума в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Ранее сообщалось, что Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после эффектной победы над Балогуном.

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