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Итаума получил совет, как вернуться в элиту

Эксперты считают, что нокаутированный Хрговичем британец способен повторить путь Дэвида Хэя от поражения к статусу суперзвезды дивизиона.
Сегодня, 09:28       Автор: Сергей Носенко
Итаума против Хрговича / Getty Images
Итаума против Хрговича / Getty Images

Итаума может использовать пример Дэвида Хэя как вдохновение для возвращения после поражения и превращения в чемпиона мира.

Эксперты talkSPORT Гарет Дэвис и Спенсер Оливер разобрали, как Итауме выйти из этой ситуации и снова заявить о себе в дивизионе. Оливер объяснил, как Итаума может черпать уверенность из успеха Хэя после его раннего поражения нокаутом от Карла Томпсона в 2004 году.

"Это было похоже на ситуацию, когда молодой Дэвид Хэй столкнулся с Карлом Томпсоном, — сказал Оливер. — Все говорили о нем как о суперзвезде, а потом у него просто кончился бензин, точно так же, как у Мозеса. Но он в итоге стал чемпионом мира, и я думаю, Итаума тоже станет феноменальной суперзвездой".

Дэвис продолжил: "Столько раз получалось так, что у молодого тяжеловеса словно выбивало почву из-под ног. У Мозеса есть мастерство, и, на мой взгляд, он действительно извлечет урок из этого".

Хэй был остановлен 40-летним Томпсоном, что стало серьезным ударом по репутации восходящей звезды. Но он восстановился, набрался ценного опыта и впоследствии стал объединенным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а затем покорил супертяжелый дивизион, одержав победу над Николаем Валуевым.

Итаума будет вызывать параллели с другими громкими именами, которые терпели поражения на раннем этапе карьеры. Несмотря на критику, боксер настроен решительно и продолжит работу с многолетним тренером Беном Дэвисоном. А промоутер Итаумы уже рассказал, когда Мозес проведет следующий бой после первого поражения.

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