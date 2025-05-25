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Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после эффектной победы над Балогуном

Президент боксерской организации отметил прогресс британского проспекта.
Вчера, 12:21       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума уверенно разобрался с американцем Майком Балогуном, одержав досрочную победу во втором раунде.

После боя президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что 20-летний боксер поднялся на первое место рейтинга организации.

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"Мозес Итаума поднялся в рейтинге WBO благодаря таланту, дисциплине и ошеломляющим выступлениям. Теперь он претендент номер один в супертяжелом весе, его момент приближается. Это лишь вопрос времени, когда он получит свой шанс, и мир увидит новую звезду", - написал Оливьери в сети Х.

Напомним, что временным чемпионом WBO в супертяжелом весе является Джозеф Паркер, а полноценным титулом владеет Александр Усик.

Ранее Итаума сделал прогноз на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Мозес Итаума

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