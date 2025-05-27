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Промоутер рассказал, когда Итаума проведет свой следующий бой

Определены потенциальные соперники.
Вчера, 12:52       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы, сообщил, что его подопечный проведет следующий бой в июле.

По словам Уоррена, британец вскоре получит топовый поединок, но перед этим проведет бой против известного соперника.

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"Как я дам ему больше раундов? Если парни - мощные нокаутеры, то они мощные нокаутеры. Мы устроили несколько боев, в которых думали, что проведем больше раундов, но Итаума нокаутировал даже стойких бойцов.

Он не так далеко от большого боя. Итаума подерется в июле, и мы надеемся определиться с соперником на этой неделе. Организации наблюдают за ним, потому что им нравится то, что они видят. Как только Итаума выходит на ринг, он становится монстром. Джермейн Франклин, Отто Валлин - все эти имена хорошо звучат для молодого восходящего бойца", - сказал Уоррен для Boxing News 24.

Последний бой Итаума провел 24 мая, когда победил Майка Балогуна нокаутом во втором раунде.

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