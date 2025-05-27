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"Марафон, а не спринт": названа причину, почему Итаума не получил титульный бой

Мозес не будет пока боксировать против Паркера.
Вчера, 11:21       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, возможен ли бой Мозеса Итаумы (11-0, 9 KO) и временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

По словам Уоррена, сейчас британец не нацелен на титульный бой, ведь нужно правильно построить карьеру.

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"Паркер сейчас является временным чемпионом WBO, поэтому этого боя не будет 19 июля. Мы не могли позволить себе провести его в андеркарде на Уэмбли.

Мы могли рискнуть и организовать для Мозеса бой за титул, но его карьера - это марафон, а не спринт. Я хочу, чтобы он получил необходимый опыт, этого же хотят Фрэнсис и вся команда, но он действительно очень способный парень.

Он уже недалеко от боя за титул, и когда доберется туда - мы хотим, чтобы он там задержался. Мы будем рассматривать варианты его следующего соперника в течение ближайшей недели", - приводит слова Уоррена Ring Magazine.

Напомним, что на прошедших выходных Итаума нокаутировал 41-летнего Балогана во втором раунде.

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