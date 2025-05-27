"Марафон, а не спринт": названа причину, почему Итаума не получил титульный бой
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, возможен ли бой Мозеса Итаумы (11-0, 9 KO) и временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).
По словам Уоррена, сейчас британец не нацелен на титульный бой, ведь нужно правильно построить карьеру.
Читай также: Итаума стал первым номером WBO в супертяжелом весе после эффектной победы над Балогуном
"Паркер сейчас является временным чемпионом WBO, поэтому этого боя не будет 19 июля. Мы не могли позволить себе провести его в андеркарде на Уэмбли.
Мы могли рискнуть и организовать для Мозеса бой за титул, но его карьера - это марафон, а не спринт. Я хочу, чтобы он получил необходимый опыт, этого же хотят Фрэнсис и вся команда, но он действительно очень способный парень.
Он уже недалеко от боя за титул, и когда доберется туда - мы хотим, чтобы он там задержался. Мы будем рассматривать варианты его следующего соперника в течение ближайшей недели", - приводит слова Уоррена Ring Magazine.
Напомним, что на прошедших выходных Итаума нокаутировал 41-летнего Балогана во втором раунде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!