"Бывшие убийцы": Камбосос обратился к россиянам подготовить его к бою с Ломаченко

Австралиец тщательно работает над собой перед боем с представителем Украины.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший сообщил о кадровых перестановках в его команде перед боем с Василием Ломаченко.

По словам австралийца, он будет готовиться к этому поединку под присмотром российского тренера антона кадушина.

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"У меня очень хороший ведущий тренер антон кадушин, один из главных олимпийских тренеров россии. Также к нам приедут российские бойцы. Бывшие советские убийцы придут, чтобы испытать мои силы, указать мне правильное направление.

Очевидно, что я на протяжении долгого времени тренировался в Америке, но сейчас мне не нужна Америка. Мой стиль нужно усовершенствовать с парнями, у которых есть европейский, российский, советский, украинский стиль. Это то что мне сейчас нужно.

Мой тренер знает этот стиль и знает, какие спарринг-партнеры мне нужны. Мы привезем в Австралию правильных ребят", - приводит слова Джорджа Ring News 24.

Поединок Камбососа и Ломаченко за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

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