Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой 12.05.2024
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок с экс-обладателем звания абсолютного чемпиона в легком весе Джорджем Камбососом.
Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в дивизионе.
Украинский боксер выступал в мае прошлого года, когда упустил второй шанс стать абсолютным чемпионом. Тогда его одолел спорным решением Дэвин Хэйни. Австралиец же летом победил Марка Хьюза решением судей.
Коэффициент и ставки на бой Ломаченко - Камбосос
Ломаченко является фаворитом боя, причем с большим запасом. Австралиец может рассчитывать на апсет, как когда-то победил Теофимо Лопеса.
Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Камбосос:
- Победа Ломаченко: 1,16
- Ничья: 23.00
- Победа Камбососа: 5,6
Согласно коэффициентам, ожидается, что украинец покажет крутое выступление, а победит уверенно.
Победа украинца по очкам в этом поединке оценивается в 1,56, а австралийца - в 9,5. На досрочную победу Василия можно поставить с коэффициентом 3,5, а Джорджа - с 13.
Статистика боев Ломаченко - Камбосос
Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Статистика боев
Ломаченко - Камбосос
17 победы 21
11 нокаутом 10
3 Поражения 2
Ожидается, что титульный бой Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая 2024 года. Поединок будет организован в Австралии.
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