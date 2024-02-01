Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой 12.05.2024

Прогноз на бой Ломаченко - Камбосос. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок с экс-обладателем звания абсолютного чемпиона в легком весе Джорджем Камбососом.

Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в дивизионе.

Украинский боксер выступал в мае прошлого года, когда упустил второй шанс стать абсолютным чемпионом. Тогда его одолел спорным решением Дэвин Хэйни. Австралиец же летом победил Марка Хьюза решением судей.

Коэффициент и ставки на бой Ломаченко - Камбосос

Ломаченко является фаворитом боя, причем с большим запасом. Австралиец может рассчитывать на апсет, как когда-то победил Теофимо Лопеса.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Камбосос:

Победа Ломаченко: 1,16

Ничья: 23.00

Победа Камбососа: 5,6

Согласно коэффициентам, ожидается, что украинец покажет крутое выступление, а победит уверенно.

Победа украинца по очкам в этом поединке оценивается в 1,56, а австралийца - в 9,5. На досрочную победу Василия можно поставить с коэффициентом 3,5, а Джорджа - с 13.

Статистика боев Ломаченко - Камбосос

Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Ломаченко - Камбосос

17 победы 21

11 нокаутом 10

3 Поражения 2

Ожидается, что титульный бой Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая 2024 года. Поединок будет организован в Австралии.

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