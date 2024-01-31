Официально объявлен бой Ломаченко - Камбосос

Боксеры поборются за титул в легком весе.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против экс-обладателя бесспорного титула в легком весе Джорджа Камбососа.

Боксеры разлелят ринг 12 мая на RAC Arena в Перте, Австралия.

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе.

Свой последний бой Ломаченко провел в мае прошлого года, когда единогласным решением судей проиграл американцу Девину Хэйни.

Камбосос после двух подряд поражений от Хэйни в 2022 году успешно вернулся в июле, победив решением большинства судей британца Макси Хьюза.

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