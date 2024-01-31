Официально объявлен бой Ломаченко - Камбосос
Боксеры поборются за титул в легком весе.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против экс-обладателя бесспорного титула в легком весе Джорджа Камбососа.
Боксеры разлелят ринг 12 мая на RAC Arena в Перте, Австралия.
На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе.
Свой последний бой Ломаченко провел в мае прошлого года, когда единогласным решением судей проиграл американцу Девину Хэйни.
Камбосос после двух подряд поражений от Хэйни в 2022 году успешно вернулся в июле, победив решением большинства судей британца Макси Хьюза.
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