Инсайдер назвал соперника для возвращения Василия Ломаченко

Не Наваррете и не Дэвис.
Сегодня, 11:18       Автор: Валентина Чорноштан
Василий Ломаченко / Getty Images

Василий Ломаченко собирается возобновить карьеру после двухлетней паузы и вернуться во второй полулёгкий вес.

Инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что первым соперником боксера может стать обязательный претендент WBO Чарли Суарес, но только при условии, что тот успешно проведёт бой 11 июля против Мануэля Авилы.

Добавим, что если Василий выйдет на ринг против Суареса и победит его, то он официально станет обязательным претендентом на титул Эмануэля Наваррете.

Ранее сообщалось, что Ломаченко имел право сразу после возвращения в бокс получить титульный шанс, однако сейчас команда боксера с украинским паспортом предпочитает выйти на Суареса.

К слову, Гвоздик назвал ключевой фактор возможного боя Ломаченко - Дэвис.

