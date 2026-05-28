Костюк снялась с парного разряда. В чём причина?

Продолжит борьбу в одиночке после снятия пары.

Марта Костюк не выступит в парном разряде на Ролан Гарросе, пишет БТУ.

Причина, по которой украинская теннисистка не примет участия, в том, что её партнёрша Елена-Габриэла Русе снялась из-за последствий теплового удара.

Представительница Румынии получила его в одиночном разряде и не успела восстановиться к парному матчу против пары Мертенс/Чжан Шуай.

Таким образом, Костюк продолжает выступление в одиночной сетке Ролан Гарроса.

Добавим, что она вышла в третий круг и сыграет против Виктории Голубич.

