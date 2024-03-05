Бывшая первая ракетка мира возвращается в большой теннис

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп может вернуться к выступлениям уже совсем скоро.

Напомним, румынскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года за допинг, в ее крови обнаружили запрещенный роксадустат.

Халеп подала в CAS апелляцию, в которой сообщила, что принимала биодобавку, в состав которой входило запрещенное вещество, но на этикетке это не было указано.

5 марта стало известно, что суд принял аппеляцию спортменки и сократил дисквалификацию до девяти месяцев. А так как Симона была отстранена с октября 2022 года, то уже сейчас она может вернуться в большой спорт.

Интересно, что рмынская спортсменка также подала 10-миллионный иск против компании Quantum Nutrition, в продукте которой и был роксадустат.

Ранее также нынешняя первая ракетка мира похвасталась своими футбольными навыками.

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