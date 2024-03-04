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Точность и техника: Первая ракетка мира похвасталась футбольными навыками

Ига Свентек умело справляется не только с теннисным мячом.
Сегодня, 14:58
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

Первая ракетка мира Ига Свентек продемонстрировала свои неплохие футбольные навыки.

Польская теннисистка на тренировочном поле показала, как с дальней дистанции может точно попасть в маленькие ворота, а также технику обращения с мячом.

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Видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что польская теннисистка подколола Левандовски за отсутствие в топ-10 спортсменов страны.

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