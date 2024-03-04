Точность и техника: Первая ракетка мира похвасталась футбольными навыками
Ига Свентек умело справляется не только с теннисным мячом.
Первая ракетка мира Ига Свентек продемонстрировала свои неплохие футбольные навыки.
Польская теннисистка на тренировочном поле показала, как с дальней дистанции может точно попасть в маленькие ворота, а также технику обращения с мячом.
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Видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что польская теннисистка подколола Левандовски за отсутствие в топ-10 спортсменов страны.
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