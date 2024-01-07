"Наливай, Робертик": Польская теннисистка подколола Левандовски за отсутствие в топ-10 спортсменов страны
Польская теннисистка Магда Линетт с юмором отреагировала на отсутствие соотечественника Роберта Левандовски в первой десятке лучших спортсменов страны.
Нынешний 22-й номер рейтинга WTA и нападающий Барселоны были среди 20 номинантов на награду, но оба не попали в топ-10. И если в случае с теннисисткой это не стало большим удивлением, то для футболиста это был провал.
Левандовски рекордные 12 лет подряд входил в десятку лучших спортсменов Польши, в 2015, 2020 и 2021 годах становился обладателем награды, а в прошлом году занял третье место по итогам голосования. В этот же раз его не оказалось даже в топ-10, что стало следствием неубедительных выступлений за Барселону и сборную Польши.
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Как сообщает Dziennik.pl, Линетт забавно отреагировала на их совместное "поражение" в голосовании, подколов и вместе с тем поддержав соотечественника. Теннисистка опубликовала в сети X фото, на котором Левандовски наполняет рюмку алкоголем.
"Наливай, Робертик", - написала Линетт.
Polej, Robercik pic.twitter.com/U8BIPbkULZ— Magda Linette (@MagdaLinette) January 6, 2024
Лучшей же спортсменкой 2023 года в Польше, победив в голосовании, стала первая ракетка мира Ига Швентек.
Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает возможность продажи Левандовски летом.
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