"Наливай, Робертик": Польская теннисистка подколола Левандовски за отсутствие в топ-10 спортсменов страны

Польская теннисистка Магда Линетт с юмором отреагировала на отсутствие соотечественника Роберта Левандовски в первой десятке лучших спортсменов страны.

Нынешний 22-й номер рейтинга WTA и нападающий Барселоны были среди 20 номинантов на награду, но оба не попали в топ-10. И если в случае с теннисисткой это не стало большим удивлением, то для футболиста это был провал.

Левандовски рекордные 12 лет подряд входил в десятку лучших спортсменов Польши, в 2015, 2020 и 2021 годах становился обладателем награды, а в прошлом году занял третье место по итогам голосования. В этот же раз его не оказалось даже в топ-10, что стало следствием неубедительных выступлений за Барселону и сборную Польши.

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Как сообщает Dziennik.pl, Линетт забавно отреагировала на их совместное "поражение" в голосовании, подколов и вместе с тем поддержав соотечественника. Теннисистка опубликовала в сети X фото, на котором Левандовски наполняет рюмку алкоголем.

"Наливай, Робертик", - написала Линетт.

Лучшей же спортсменкой 2023 года в Польше, победив в голосовании, стала первая ракетка мира Ига Швентек.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает возможность продажи Левандовски летом.

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