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Левандовски вышел раньше из отпуска ради дополнительной работы в спортзале и на поле

Поляк хочет вернуться в оптимальную форму.
Сегодня, 16:22
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Роберт Левандовски вернулся к тренировочному процессу на день раньше, чем остальные футболисты Барселоны.

После выездного матча в Далласе, где команда провела товарищескую встречу, тренер Хави предоставил всем игрокам отдых до пятницы, но поляк не стал ждать до конца недели.

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35-летний футболист активно тренируется в тренажерном зале и на тренировочном поле. Кроме того, игрок в соцсетях показал свою упорную работу, опубликовав видео с тренировки на беговой дорожке.

В текущем сезоне на счету Левандовски 8 голов и 4 ассиста в 16 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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