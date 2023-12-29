Левандовски вышел раньше из отпуска ради дополнительной работы в спортзале и на поле
Поляк хочет вернуться в оптимальную форму.
Нападающий Роберт Левандовски вернулся к тренировочному процессу на день раньше, чем остальные футболисты Барселоны.
После выездного матча в Далласе, где команда провела товарищескую встречу, тренер Хави предоставил всем игрокам отдых до пятницы, но поляк не стал ждать до конца недели.
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35-летний футболист активно тренируется в тренажерном зале и на тренировочном поле. Кроме того, игрок в соцсетях показал свою упорную работу, опубликовав видео с тренировки на беговой дорожке.
В текущем сезоне на счету Левандовски 8 голов и 4 ассиста в 16 матчах Ла Лиги.
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