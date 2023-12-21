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Хави раскритиковал Левандовски и других игроков Барселоны в матче против Альмерии

Испанец не стал подбирать слова в перерыве игры.
Вчера, 22:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В перерыве матча между Барселоной и Альмерией Хави жестко критиковал своих игроков. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

 Хотя каталонская команда в итоге победила со счетом 3:2, в перерыве счет был 1:1. Тренер был недоволен игрой своих подопечных в первом тайме и утверждал, что им нужно играть с большим энтузиазмом, чтобы добиваться успеха.

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Хави использовал жесты и стук по доске со схемой для подчеркивания своих слов.

Отметим, также были претензии к Роберту Левандовски. Испанский специалист выразил недовольство касаемо реализации моментов форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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