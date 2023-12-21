"Мы не Барселона 2010 года": Хави раскритиковал команду за игру с Альмерией
Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал победу над Альмерией (3:2) в 18-м туре Ла Лиги.
По словам специалиста, команда показала слабую игру, из-за которой едва не лишилась очков.
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"Первый тайм был неприемлемым. Как тренер я этого не понимаю. Мы должны иметь дух, мы не Барса 2010 года. Либо нам нужно бегать как звери, либо у нас ничего не получится. Тогда титулы нам приносило то, что команда играла с душой, действовала агрессивно, выигрывала единоборства, шла в высокий прессинг.
В первом тайме мы не выкладывались по полной, из-за чего болельщики освистывали нас. Либо мы лезем из кожи, либо ничего не выиграем. Если мы не можем добиться результата своим футболом, то должны делать это благодаря своему духу. Мы – не самая лучшая Барса в истории, это не секрет. Поэтому мы должны выкладываться на поле", - приводит слова тренера Mundo Deportivo.
В турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на третьем месте, отставая от Реала и Жироны.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - Альмерия.
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