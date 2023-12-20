Жирона Довбика и Цыганкова интересуется талантом Барселоны

Испанская Жирона намерена усилить линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Мичела интересуется талантом Барселоны Микайилом Файе.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко

Скауты Жироны просматривали сенегальского центрбэка в пяти разных матчах за последние несколько месяцев. В то же время, "сине-гранатовые" высоко оценивают Файе и считают его частью будущего клуба, поэтому, не горят желанием его отпускать.

Transfermarkt оценивает игрока в 1.5 млн евро. В текущем сезоне Файе сыграл в 15 матчах третьего дивизиона Испании за дубль Барс

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!