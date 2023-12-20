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Жирона Довбика и Цыганкова интересуется талантом Барселоны

Микайил Файе входит в сферу интересов лидера Ла Лиги.
Сегодня, 20:11
Микайил Файе (слева) / Getty Images
Микайил Файе (слева) / Getty Images

Испанская Жирона намерена усилить линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Мичела интересуется талантом Барселоны Микайилом Файе.

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Скауты Жироны просматривали сенегальского центрбэка в пяти разных матчах за последние несколько месяцев. В то же время, "сине-гранатовые" высоко оценивают Файе и считают его частью будущего клуба, поэтому, не горят желанием его отпускать.

Transfermarkt оценивает игрока в 1.5 млн евро. В текущем сезоне Файе сыграл в 15 матчах третьего дивизиона Испании за дубль Барс

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

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