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Барселона - Альмерия 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании 20.12.2023

Каталонцы вымучали победу над аутсайдером лиги.
Сегодня, 08:33
Барселона - Альмерия / Getty Images
Барселона - Альмерия / Getty Images

В рамках чемпионата Испании Барселона дома переиграла Альмерию, которая идет на последнем месте в турнирной таблице.

Героем встречи стал игрок "сине-гранатовых" Серхио Роберто, который оформил дубль. Также голом отметился Рафинья, который отлично реализовал свой момент.

Гости же забили дважды, но гол Гонсалеса оказался курьезным из-за ошибки соперника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Альмерия в Ла Лиге:

Барселона - Альмерия 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41, Гонсалес, 71

Барселона: Пенья - Жоау Канселу, Кристенсен (Кунде, 46), Араухо, Бальде - Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес (Ромеу, 67) - Рафинья (Ямаль, 76), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 46), Левандовски.

Альмерия: Луиш Машимиану - Посо (Мендес, 64), Эдгар Гонсалес, Монтес, Чуми, Акьеме - Баба, Лопи, Аррибас, Рамазани (Эмбарба, 77) - Баптистао (Лазаро, 77).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона альмерия

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Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия
Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия

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