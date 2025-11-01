iSport.ua
Швентек разгромила Киз на старте WTA Finals

Чемпионка 2023 года одолела оппонентку.
Сегодня, 18:37       Автор: Антон Федорцив
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек уверенно разобралась с американкой Мэдисон Киз на групповом этапе Итогового турнира. Матч длился всего 61 минуту.

В первом сете именитая полячка отдала сопернице всего гейм. Сама же Швентек оформила два брейка. Киз "ответила" тремя двойными ошибками.

Реваншироваться представительница США попыталась во втором сете. В дебюте она обменялась брейками с оппоненткой. Но дальше доминировала Швентек – взяла две подачи Киз и реализовала матчбол с третьей попытки.

В другом же противостоянии группы B казахская теннисистка Елена Рыбакина встретится с еще одной американкой – Амандой Анисимовой. В полуфинал выйдут две лучшие представительницы квартета.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
группа B
Ига Швентек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:2

