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Экс-первую ракетку мира отстранили от соревнований из-за положительного теста на допинг

В организме Симоны Халеп было обнаружено запрещенное вещество.
Сегодня, 18:32
Симона Халеп / Getty Images
Симона Халеп / Getty Images
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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп сдала положительную пробу на допинг на US Open-2022.

Ситуацию с проваленным тестом на запрещенные вещества румынская теннисистка объяснила в своем Instagram.

"Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду. Мне сообщили, что я сдала положительный анализ на вещество под названием роксадустат в чрезвычайно малом количестве. Это стало самым большим шоком в моей жизни.

На протяжении всей карьеры мысль о мошенничестве даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которым меня учили. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно растерянной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала запрещенные вещества, и я верю, что рано или поздно правда победит.

Дело не в титулах или деньгах. Речь идет о чести и любви, которую я испытывала к теннису на протяжении последних 25 лет", - написала Халеп.

Как сообщает Sky Sports, на данный момент румынская теннисистка отстранена от соревнований.

Напомним, что на US Open-2022 Халеп выбыла уже в первом круге, проиграв в трех сетах украинке Дарье Снигур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг US Open WTA Симона Халеп us open-2022
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