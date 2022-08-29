Снигур сенсационно выбила бывшую первую ракетку мира с US Open-2022

Украинская теннисистка Дарья Снигур сотворила сенсацию в стартовом матче US Open-2022, который стал для нее дебютным в основной сетке турниров Большого шлема.

В поединке первого круга соревнований украинка в трех сетах одержала победу над бывшей первой, а ныне седьмой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Встреча завершилась со счетом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Соперницы провели на корте 1 час и 42 минуты.

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Во втором круге US Open-2022 Снигур сыграет против победительницы матча Магдалена Френх (Польша) - Ребекка Марино (Канада).

Дарья Снигур / Источник: Getty Images

US Open-2022. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, Q) - Симона Халеп (Румыния, 7) 6:2, 0:6, 6:4

Напомним, что в основе US Open также выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Ранее украинские теннисистки узнали соперниц по стартовым матчам.