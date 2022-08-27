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Снигур успешно преодолела квалификацию US Open

Украинская теннисистка впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого шлема.
Сегодня, 09:40
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images
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Украинка Дарья Снигур прошла квалификацию и пробилась в основную сетку US Open-2022.

В финальном матче отбора украинская теннисистка одержала победу в двух сетах над Нао Хибино из Японии - 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. За это время Снигур один раз подала навылет, не допускала двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейкпоинтов.

В стартовом круге Открытого чемпионата США украинская теннисистка сыграет с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, посеянной под седьмым номером. 

Для Снигур это будет первое в карьере выступление в основной сетке турнира Большого шлема.

US Open-2022

Квалификация. Финал

Дарья Снигур (Украина, 22) - Нао Хибино (Япония) 6:1, 6:4

Напомним, что в основе US Open также выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Ранее украинские теннисистки узнали соперниц по стартовым матчам.

Открытый чемпионат США состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open WTA дарья снигур
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