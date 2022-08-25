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Украинские теннисистки узнали, с кем сыграют на старте US Open

Калинина, Костюк, Ястремская и Цуренко выступят в основной сетке Открытого чемпионата США.
Вчера, 22:58
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images
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Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA №49), Марта Костюк (WTA №72), Даяна Ястремская (WTA №86) и Леся Цуренко (WTA №89) узнали соперниц в основной сетке US Open.

Калинина сыграет с американкой Бернардой Перрой (WTA №51). Украинская теннисистка в восьмой раз будет выступать на турнире и в четвертый раз - в основной сетке. Ее лучший результат - второй круг в 2019 и 2021 годах.

Костюк на старте турнира встретится с египтянкой Маяр Шериф (WTA №№61). Украинка в четвертый раз сыграет на US Open и в третий раз - в основной сетке. Ее лучший результат - третий круг в 2020 году.

Ястремская будет противостоять Мэдисон Киз из США (WTA №20). Украинская теннисистка в пятый раз выступит на Открытом чемпионате США и в пятый раз - в основной сетке турнира. Лучший результат - третий круг в 2019 году.

Цуренко встретится с четвертой ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании. Украинка в 11-й раз сыграет на US Open и в восьмой раз - в основе. В 2018 году Цуренко дошла до четвертьфинала турнира.

Напомним, что US Open состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Леся Цуренко WTA Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина
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