Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Украинка Дарья Снигур успешно стартовала на US Open-2022, пробившись во второй раунд соревнований.

В матче первого круга турнира украинская теннисистка одержала сенсационную победу над бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии, обыграв соперницу в трех сетах со счетом 6:2, 0:6, 6:4.

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Для украинки этот поединок был дебютным в основной сетке турниров Большого шлема.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Снигур - Халеп:

US Open-2022. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, Q) - Симона Халеп (Румыния, 7) 6:2, 0:6, 6:4

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинцев на US Open-2022.