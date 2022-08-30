Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Украинская теннисистка сенсационно обыграла бывшую первую ракетку мира.
Украинка Дарья Снигур успешно стартовала на US Open-2022, пробившись во второй раунд соревнований.
В матче первого круга турнира украинская теннисистка одержала сенсационную победу над бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии, обыграв соперницу в трех сетах со счетом 6:2, 0:6, 6:4.
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Для украинки этот поединок был дебютным в основной сетке турниров Большого шлема.
Вашему вниманию видео лучших моментов матча Снигур - Халеп:
US Open-2022. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, Q) - Симона Халеп (Румыния, 7) 6:2, 0:6, 6:4
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинцев на US Open-2022.