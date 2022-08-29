Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет расписание матчей украинских теннисистов на турнире Большого шлема.
В понедельник, 29 августа, стартовал легендарный теннисный турнир – US Open. На теннисных кортах в США сыграют множество спортсменов, чтобы побороться за титулы в одиночном и парном разрядах.
Среди них также будут и украинские представители тенниса: семь теннисисток.
Следите за результатами наших соотечественников вместе с ISPORT.
1-й день (29 августа)
Женский турнир
Симона Халеп (Румыния) - Дарья Снигур (Украина)
Стадион Луи Армстронга, старт около 20:00
Мэдисон Киз - Даяна Ястремская (Украина)
Стадион Луи Армстронга, старт около 21:30
2-й день (30 августа)
Женский турнир
Паула Бадоса (Испания) - Леся Цуренко (Украина)
Корт 17, старт около 18:00
Маяр Шериф (Египет) - Марта Костюк (Украина)
Корт 4, старт около 18:00
Бернарда Пера (США) - Ангелина Калинина (Украина)
Корт 11, старт около 18:00