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Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет расписание матчей украинских теннисистов на турнире Большого шлема.
Сегодня, 08:50
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images
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В понедельник, 29 августа, стартовал легендарный теннисный турнир – US Open. На теннисных кортах в США сыграют множество спортсменов, чтобы побороться за титулы в одиночном и парном разрядах.

Среди них также будут и украинские представители тенниса: семь теннисисток.

Следите за результатами наших соотечественников вместе с ISPORT.

1-й день (29 августа)

Женский турнир

Симона Халеп (Румыния) - Дарья Снигур (Украина)
Стадион Луи Армстронга, старт около 20:00

Мэдисон Киз - Даяна Ястремская (Украина)
Стадион Луи Армстронга, старт около 21:30

2-й день (30 августа)

Женский турнир

Паула Бадоса (Испания) - Леся Цуренко (Украина)
Корт 17, старт около 18:00

Маяр Шериф (Египет) - Марта Костюк (Украина)
Корт 4, старт около 18:00

Бернарда Пера (США) - Ангелина Калинина (Украина)
Корт 11, старт около 18:00

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