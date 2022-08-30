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"Этот матч для Украины": Снигур эмоционально отреагировала на сенсационную победу на старте US Open

Украинская теннисистка в первом круге одолела экс-первую ракетку мира.
Сегодня, 08:29
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images
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Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала свою победу над бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп в стартовом матче US Open-2022.

Украинка, для которой этот поединок стал дебютным в основной сетке турниров Большого шлема, обыграла румынскую соперницу в трех сетах со счетом 6:2, 0:6, 6:4.

После сенсационной победы Снигур не смогла сдержать слез и эмоционально отреагировала на свой успех.

"Я очень счастлива. Думаю, больше никаких комментариев, потому что сейчас мне это просто невозможно сделать. Хочу поблагодарить Симону за этот отличный матч, это отличный опыт для меня.

Спасибо всем болельщикам, кто смотрел наш матч. Полагаю, мне помогло, что я уже была на этом корте, когда играла благотворительный матч для Украины. Это действительно немного помогло, но я все равно очень-очень-очень нервничала. Пыталась делать все, что могла.

Конечно, этот матч для Украины, для моей семьи, для всех, кто за меня болел. Спасибо, спасибо всем! Слава Украине!" - сказала Снигур.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинцев на US Open-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open WTA Симона Халеп дарья снигур
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