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Швентек попала в элитную компанию теннисисток, оставаясь первой ракеткой мира 50 недель подряд

А для того, чтобы повторить абсолютный рекорд, Иге придется на время потерять лидерство, чтобы начать новый забег.
Сегодня, 14:35
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

В понедельник, 14 октября, обновились мировые теннисные рейтинги, в том числе WTA.

В женском рейтинге лучшей теннисисткой продолжает считаться Ига Швентек. Причем 23-летняя польская спортсменка удерживает мировое лидерство на протяжении 50 недель подряд.

А если учесть, что ранее она записала на свой счет 75 недель подряд на вершине рейтинга, то это позволило ей стать лишь седьмой теннисисткой в истории, которая может похвастаться несколькими 50+ неделями на первом месте рейтинга, сообщает talkSPORT.

Впервые Швентек стала первой ракеткой мира в апреле 2022 года, потеряв лидерство лишь в сентябре 2023 года. Свой второй период на вершине списке Ига начала в ноябре того же года.

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До нее таким могли похвастаться лишь Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Моника Селеш, Мартина Хингис и Серена Уильямс, которая была последней до Швентек, кому удалось попасть в эту компанию (в 2016 году).

Граф остается единственной теннисисткой в истории, которая смогла провести на первом месте рейтинга 50+ недель три раза.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA ига швентек

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