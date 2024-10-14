Джокович: Это худший год в моей карьере

Один из лучших теннисистов мира Новак Джокович подвел итоги выступлений в текущем году.

Серб проиграл в финале турнира ATP 1000 в Шанхае итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 3:6) и заявил, что это худший год в этой карьере.

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"Это худший год в моей карьере. Я имею ввиду, если сравнивать этот сезон с большинством сезонов в плане результата. Но это должно было случиться. Сложно постоянно побеждать и поддерживать высокий уровень.

Я счастлив, что победил в этом году на Олимпиаде – эта была главная цель. Этот сезон нужно просто принять таким, какой он есть. Я много достиг в карьере и доволен тем, что у меня есть", - приводит слова Новака tennis 365.

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