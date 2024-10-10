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Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры

Легендарный испанец выступил с заявлением.
Сегодня, 12:51
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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"В этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас очень удачное время завершить карьеру, которая была длинной и гораздо успешнее, чем я мог себе представить", - заявил испанец.

Следует отметить, что в дальнейшем по праву считается настоящей легендой тенниса. Испанец завоевал 22 титула Grand Slam, 92 титула АТР и дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

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