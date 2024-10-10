Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
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"В этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас очень удачное время завершить карьеру, которая была длинной и гораздо успешнее, чем я мог себе представить", - заявил испанец.
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
Следует отметить, что в дальнейшем по праву считается настоящей легендой тенниса. Испанец завоевал 22 титула Grand Slam, 92 титула АТР и дважды становился чемпионом Олимпийских игр.
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