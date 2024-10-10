Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Читай также: CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу допингового скандала Синнера

"В этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас очень удачное время завершить карьеру, которая была длинной и гораздо успешнее, чем я мог себе представить", - заявил испанец.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Следует отметить, что в дальнейшем по праву считается настоящей легендой тенниса. Испанец завоевал 22 титула Grand Slam, 92 титула АТР и дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!