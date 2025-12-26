iSport.ua
Рафаэль Надаль признался, готов ли он стать тренером

Держит дверь открытой для тренерства, но пока не спешит.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

22-кратный чемпион Больших шлемов Рафаэль Надаль в интервью AS рассказал, рассматривает ли он в ближайшее время тренерскую карьеру.

Постоянные поездки? Я не вижу себя в таком режиме. Работа тренером подразумевает именно такой образ жизни, и сейчас он мне не подходит.

"Стать когда-нибудь капитаном сборной в Кубке Дэвиса? Почему бы и нет. Возможно, мне это понравилось бы… а может, и нет. Я совсем недавно завершил карьеру – пока слишком рано об этом думать.

Я уважаю естественный ход жизни и необходимость адаптироваться. Сейчас просто не время рассуждать о подобных вещах".

Напомним, что Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.

К слову, бразильский теннисист Жуан Фонсека назвал свою цель на сезон-2026.

