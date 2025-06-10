Ракетка Надаля ушла с молотка за рекордную сумму

Испанец с помощью инвентаря триумфовал на Ролан Гаррос-2017.

Теннисная ракетка Рафаэля Надаля продана на аукционе Prestige Memorabilia. За нее выручили 157,3 тысяч долларов, сообщает ESPN.

Испанский теннисист с этой ракеткой выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале 2017 года он в трех сетах одолел швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1). Завоеванный тогда титул стал для Надаля юбилейным – десятым в Париже.

Вырученная сумма стала рекордной для теннисных ракеток. Предыдущий ориентир также принадлежал инвентарю Надаля. В 2023-м за его ракетку из финала Australian Open-2022 заплатили 139,7 тысяч "зеленых".

Кстати, испанец Карлос Алькарас установил рекорд турниров Grand Slam.

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