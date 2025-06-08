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Алькарас установил рекорд турниров Grand Slam

Карлос показал невероятный уровень стабильности.
Вчера, 23:59       Автор: Василий Медвидь
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил Янника Синнера в невероятном финале Ролан Гаррос.

Благодаря своему триумфу Алькарас установил рекорд турниров серии Grand Slam за время открытой эры.

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Карлос стал первым, кто выиграл свои дебютные 5 финалов Grand Slam.

В активе испанца 2 Ролан Гаррос, 2 Уимблдона и 1 US Open

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