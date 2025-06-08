Алькарас в невероятном стиле одолел Синнера в финале Ролан Гаррос

В рамках финала Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде мир увидел противостояние итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

Синнер хорошо начал поединок и в достаточно серьезной борьбе смог дожать своего оппонента в первом сете - 6:4.

Во второй партии интрига была еще более ожесточенной. Дело дошло до тай-брейка, где, впрочем, снова Янник оказался сильнее.

В третьем сете Алькараз показал, что эта игра не будет для итальянца «легкой прогулкой» и сократил отставание в счете благодаря триумфу со счетом 4:6.

В четвертом сете Янник был в шаге от победы. Спортсмен трижды должен был подавать на титул, но все три раза заканчивались тем, что Карлос забирал подачу себе. В итоге испанец довел дело до тай-брейка, как это уже было во второй партии, но на этот раз в нем триумфировал снова Алькарас.

Финальная, решающая пятая партия ни на минуту не снизила градус напряжения, теннисисты снова боролись до последнего, снова показали невероятную жажду победы, но Алькарас все же завершил свой камбэк, выиграв второй тай-брейк подряд и, соответственно, стал триумфатором Ролан Гаррос-2025.

Янник Синнер - Карлос Алькарас (6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!