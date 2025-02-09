Надаль продал долю собственной академии за солидные деньги
Легендарный теннисист закрыл выгодное соглашение.
Экспертная ракетка мира продала пакет акций Rafa Nadal Academy. Покупателем стала инвестиционная компания GPF, сообщает EuroWeekly News.
Рафаэль Надаль согласовал продажу 44,9 % акций собственной академии. Соглашение стоило 94,1 млн евро. Покупатель получил имущественный актив Rafa Nadal Academy.
В прошлом году Надаль получил доход фактически в пять раз меньше стоимости проданных акций. За годы же в мужском туре он заработал почти 135 млн долларов призовых.
К слову, испанец Алькарас завоевал первый трофей в сезоне-2025.
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