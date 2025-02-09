Надаль продал долю собственной академии за солидные деньги

Экспертная ракетка мира продала пакет акций Rafa Nadal Academy. Покупателем стала инвестиционная компания GPF, сообщает EuroWeekly News.

Рафаэль Надаль согласовал продажу 44,9 % акций собственной академии. Соглашение стоило 94,1 млн евро. Покупатель получил имущественный актив Rafa Nadal Academy.

В прошлом году Надаль получил доход фактически в пять раз меньше стоимости проданных акций. За годы же в мужском туре он заработал почти 135 млн долларов призовых.

К слову, испанец Алькарас завоевал первый трофей в сезоне-2025.

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