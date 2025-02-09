Алькарас завоевал первый титул в 2025 году

Третья ракетка мира триумфовал на нидерландской земле.

Карлос Алькарас выиграл Rotterdam Open и завоевал 17-й трофей в карьере. В финале 21-летний испанец одолел австралийского теннисиста Алекса Де Минора в трех сетах.

В первой партии Алькарас оформил два брейка против одного у соперника. Де Минор ответил мощным началом второго сета, взяв три гейма подряд. Испанский теннисист овладел собственной подачей, но догнать оппонента не сумел.

Зато в решающей партии австралиец не смог выдержать темп Алькараса. После ровного дебюта пиренеец дожал Де Минора с двумя брейками. В частности, матчбол на подаче соперника Алькарас реализовал со второй попытки.

Кстати, ранее Костюк стартовала с победы на Qatar Open.

Rotterdam Open, финал

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс Де Минор (Австралия) – 6:4, 3:6, 6:2

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