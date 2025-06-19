iSport.ua
Русский Українська

Надаль получил дворянский титул

Испанский монарх отметил достижения культового теннисиста.
Вчера, 21:16       Автор: Антон Федорцив
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль удостоился титула от короля Филиппа VI. Легендарный спортсмен отныне будет маркизом, сообщает El Pais.

Дворянский титул – наследственный. Потомки Надаля тоже смогут его носить. Вместе с ним маркизами стали певица Лус Касаль и паралимпийская пловчиха Тереза ​​Пералес.

"Они – источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество", – говорится в сообщении дворца.

Надаль выступал на профессиональном уровне в 2001–2024 гг. За более чем два десятилетия он завоевал 92 титула в одиночном разряде. В частности, испанец выиграл 22 мэйджора и стал олимпийским чемпионом (2008).

Напомним, ранее ракетка Надаля ушла с молотка за рекордную сумму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

Статьи по теме

Ракетка Надаля ушла с молотка за рекордную сумму Ракетка Надаля ушла с молотка за рекордную сумму
Надаль продал долю собственной академии за солидные деньги Надаль продал долю собственной академии за солидные деньги
Итоговый турнир-2024 (ATP): Синнер обыграл Фрица в финале Итоговый турнир-2024 (ATP): Синнер обыграл Фрица в финале
Джокович: С уходом из тенниса Федерера, Маррея и Надаля ушла и большая часть меня Джокович: С уходом из тенниса Федерера, Маррея и Надаля ушла и большая часть меня

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Мбаппе выписали из больницы после госпитализации
Вчера, 23:59
Другие страны23:59
Интер Майами благодаря шедевральному голу Месси победил Порту
Европа23:57
Наполи нацелился на покупку вратаря из Серии A
Другие страны23:35
"Было приятно посетить матчи": Шевченко высказался про старт клубного чемпионата мира
НХЛ23:18
Макдэвид высказался относительно будущего после поражения в Кубке Стэнли
Европа23:10
"Я буду ему доверять": тренер Челси высказался о статусе Мудрика в команде
Теннис22:41
Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры
Легкая атлетика22:40
"Если произойдет, то будет классно": Магучих назвала основную цель на сезон
НБА22:10
Плей-офф НБА: Индиана и Оклахома проведут шестой матч финальной серии
Другие страны21:55
Палмейрас уверенно одолел Аль-Ахли на Клубном ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK