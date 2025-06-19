Надаль получил дворянский титул

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль удостоился титула от короля Филиппа VI. Легендарный спортсмен отныне будет маркизом, сообщает El Pais.

Дворянский титул – наследственный. Потомки Надаля тоже смогут его носить. Вместе с ним маркизами стали певица Лус Касаль и паралимпийская пловчиха Тереза ​​Пералес.

"Они – источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество", – говорится в сообщении дворца.

Надаль выступал на профессиональном уровне в 2001–2024 гг. За более чем два десятилетия он завоевал 92 титула в одиночном разряде. В частности, испанец выиграл 22 мэйджора и стал олимпийским чемпионом (2008).

Напомним, ранее ракетка Надаля ушла с молотка за рекордную сумму.

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