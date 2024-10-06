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CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу допингового скандала Синнера

Итальянца все же могут дисквалифицировать.
Сегодня, 08:02
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства по делу допинга первой ракетки мира в рейтинге ATP Янника Синнера.

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"После этого коллегия даст указания на следующий этап процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посоветуется и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На этот момент невозможно назвать сроки принятия решения", - говорится в релизе CAS.

Отмечается, что CAS уже начал арбитражное производство и вместе с WADA обменивается письменными материалами. Дело будет рассматривать арбитражная коллегия.

Напомним, Синнер сдал два положительных допинг-теста, но был признан невиновным ITIA

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