CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу допингового скандала Синнера

Итальянца все же могут дисквалифицировать.

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства по делу допинга первой ракетки мира в рейтинге ATP Янника Синнера.

Читай также: Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300

"После этого коллегия даст указания на следующий этап процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посоветуется и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На этот момент невозможно назвать сроки принятия решения", - говорится в релизе CAS.

Отмечается, что CAS уже начал арбитражное производство и вместе с WADA обменивается письменными материалами. Дело будет рассматривать арбитражная коллегия.

Напомним, Синнер сдал два положительных допинг-теста, но был признан невиновным ITIA

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!