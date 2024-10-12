Джокович: С уходом из тенниса Федерера, Маррея и Надаля ушла и большая часть меня

В пятницу, 11 октября, Новак Джокович в трех сетах обыграл Якуба Меншика в 1/4 финала турнира в Шанхае.

После матча четвертая ракетка мира прокомментировала недавнее объявление Рафаэля Надаля о завершении карьеры после будущего Кубка Дэвиса.

"Он был моим величайшим соперником. Соперничество с ним оказало на меня самое большое влияние в моей карьере. Мы знали, что этот момент рано или поздно наступит. Но это все равно шок", - цитирует Новака Daily Mail.

"Когда это произошло официально, также как и с Роджером (Федерером) несколько лет назад, когда он объявил об уходе... Энди (Маррей) тоже в этом году... Честно говоря, для меня это немного ошеломляюще".

Маррей, Надаль, Федерер и Джокович / Источник: Getty Images

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"Я не знаю, как к этому относиться. Мне по-прежнему нравится участвовать в соревнованиях. Но часть меня ушла вместе с ними... большая часть меня. Это тяжелые новости для теннисного мира и мира спорта. Рафа был вдохновением для множества детей по всему миру".

В период с 2006 по 2024 год Джокович и Надаль сошлись на одном корте 60 раз, в том числе в 28 финалах. Серб победил в 31 встрече, 15 из которых состоялись в финалах разных турниров.

Надаль выиграл 8 дуэлей на Ролан Гаррос и 2 - на US Open. На счету Джоковича 2 победы на Australian Open и 2 - на Уимблдоне. К тому же, Джокович является единственным теннисистом в истории, которому удалось обыграть Надаля на всех четырех турнирах Большого шлема.

Из 27 матчей на харде 20 завершились победой Джоковича, из 29 матчей на грунте 20 завершились победой Надаля. На траве у них паритет 2-2.

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